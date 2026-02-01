Ateliers de poterie La Poterie de Sandra Corseul
Ateliers de poterie La Poterie de Sandra Corseul mardi 24 février 2026.
Ateliers de poterie
La Poterie de Sandra 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-24
Les vacances de février approchent, et vous cherchez une activité créative et ludique pour occuper vos enfants ou vous initier à l’art de la poterie ? Nos stages de modelage, tournage et émaillage sont parfaits pour s’amuser en famille ou se perfectionner dans un cadre convivial. À Corseul, nous proposons des stages adaptés à tous les âges et tous les niveaux. Découvrez notre programme spécial vacances !
Des stages adaptés à tous les âges
Pendant les vacances de février, nous proposons
Des ateliers pour enfants (à partir de 3 ans) Découverte du modelage et création de petites pièces.
Des stages pour ados et adultes Initiation au tournage pour réaliser des objets uniques.
Des ateliers parents-enfants Un moment de partage créatif en famille.
Tarifs accessibles
Modelage 29 € 2 h (3-10 ans)
Tournage 34 € 2 h (dès 13 ans)
Émaillage 39 € 2 h ( à partir de 8 ans)
Offrez-vous un moment inoubliable ! .
La Poterie de Sandra 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 70 26
