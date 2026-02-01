Ateliers de poterie La Poterie de Sandra Corseul
Ateliers de poterie La Poterie de Sandra Corseul vendredi 6 mars 2026.
Ateliers de poterie
La Poterie de Sandra 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul Côtes-d’Armor


Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-07

2026-03-06
Les vacances de février approchent, et vous cherchez une activité créative et ludique pour occuper vos enfants ou vous initier à l’art de la poterie ? Nos stages de modelage, tournage et émaillage sont parfaits pour s’amuser en famille ou se perfectionner dans un cadre convivial. À Corseul, nous proposons des stages adaptés à tous les âges et tous les niveaux. Découvrez notre programme spécial vacances !
Des stages adaptés à tous les âges
Pendant les vacances de février, nous proposons
Des ateliers pour enfants (à partir de 3 ans) Découverte du modelage et création de petites pièces.
Des stages pour ados et adultes Initiation au tournage pour réaliser des objets uniques.
Des ateliers parents-enfants Un moment de partage créatif en famille.
Tarifs accessibles
Modelage 29 € 2 h (3-10 ans)
Tournage 34 € 2 h (dès 13 ans)
Émaillage 39 € 2 h ( à partir de 8 ans)
Offrez-vous un moment inoubliable ! .
La Poterie de Sandra 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 70 26
