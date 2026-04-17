Ateliers de poterie La Poterie de Sandra & Co Corseul

Ateliers de poterie

La Poterie de Sandra & Co 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

Les stages de poterie vacances avril mai en Bretagne sont l’occasion idéale pour vous initier ou vous perfectionner dans l’art de la céramique. À la Poterie de Sandra, nous proposons des ateliers de modelage, tournage et émaillage adaptés à tous les âges et tous les niveaux. Que vous soyez en famille, entre amis ou seul, nos stages offrent une expérience ludique, créative et enrichissante pour occuper vos journées pendant les vacances scolaires et les ponts de mai.

Des stages adaptés à tous les âges

1. Modelage (à partir de 3 ans)

Choisissez une création parmi notre carnet d’idées et laissez libre cours à votre imagination. Vos pièces seront séchées, cuites et prêtes à être récupérées sous 4 semaines. Une séance d’émaillage peut être prévue si vous souhaitez aller plus loin. Un SMS vous informera de leur disponibilité (en boutique ou par colis, à partir de 16 €).

2. Tournage (à partir de 13 ans)

Découvrez les sensations uniques du travail de l’argile sur un tour de potier. Nos artisans vous guideront pas à pas pour créer des objets personnalisés. Vos réalisations seront conservées pendant un an et pourront être émaillées lors d’une prochaine séance.

3. Émaillage (à partir de 8 ans)

Vous avez déjà réalisé des pièces chez nous et souhaitez leur donner de la couleur ?

Prenez rendez-vous pour un atelier d’émaillage et transformez vos créations en objets uniques et colorés !

Vous n’avez pas encore réalisé de pièces, mais souhaitez découvrir le plaisir du décor ?

Nous avons des pièces non récupérées par leurs créateurs. Plutôt que de les jeter, nous vous proposons d’en sauver jusqu’à 4 pour les décorer ou les émailler. Une bonne action pour éviter le gaspillage, et surtout un moment créatif et ludique en perspective !

Au programme

Découverte des techniques de superposition,

15 couleurs au choix,

Initiation à la technique de l’engobe et à la technique sur émail cru.

Après une nouvelle cuisson, vos créations seront prêtes à être admirées sous 4 semaines. Vous recevrez un SMS pour venir les chercher en boutique ou opter pour un envoi par colis (à partir de 16 €).

Tarifs accessibles

Modelage 34 € 2 h (3-10 ans)

Tournage 39 € 2 h (dès 13 ans)

Émaillage 40 € 2 h ( à partir de 8 ans)

Offrez-vous un moment inoubliable ! .

La Poterie de Sandra & Co 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 70 26

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English :

L’événement Ateliers de poterie Corseul a été mis à jour le 2026-03-28 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme