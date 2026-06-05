Ateliers de poterie La Poterie de Sandra Corseul

Corseul

Ateliers de poterie

La Poterie de Sandra 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-21

Comme chaque année depuis 12 ans, nous proposons pendant les vacances d’été (et toutes les vacances scolaires) des séances de 2 heures en modelage, tournage ou émaillage. Du mardi au samedi, venez créer en famille, entre amis ou en solo, dans notre atelier convivial.

Que vous soyez débutant, amateur ou expert, nos cours s’adaptent à tous les niveaux et à toutes les envies !

Notre formule de 2 heures séduit petits et grands pour

Découvrir le modelage ou le tournage.

Perfectionner une technique (centrage, montage, finitions…).

Finaliser vos pièces avec des sessions d’émaillage (à faire quand vous le souhaitez).

Pas de blocage sur une semaine choisissez une ou plusieurs séances selon vos disponibilités, du mardi au samedi.

Chez nous, chaque membre de la famille trouve sa place

Les grands s’initient ou se perfectionnent au tournage.

Les enfants ou les débutants s’amusent avec le modelage.

Tout le monde crée ensemble, dans la même ambiance bienveillante.

Une sortie originale pour partager un moment créatif en famille ou entre proches !

Au Programme Rêvez, Créez, s’éclater !

Modelage (2h)

Techniques de base Boules, plaques, colombins…

Créations libres bols, vases, sculptures…

Conseils personnalisés pour sublimer vos pièces.

Tournage (2h)

Apprentissage du centrage et du montage des parois.

Réalisations variées bols, assiettes, coupelles…

Astuces pour maîtriser la vitesse et la précision.

Émaillage (2h)

Choisissez parmi 15 couleurs et explorez les techniques de superposition, engobe ou émail cru.

Vous n’avez pas de pièces ? Sauvez jusqu’à 4 créations abandonnées pour les décorer et éviter le gaspillage.

Cuisson incluse Vos pièces seront prêtes sous 4 semaines. Un SMS vous avertira pour le retrait en boutique ou l’expédition en colis (à partir de 17€).

Modelage 34€/2h Tournage 39€/2h Emaillage 40€/2h .

La Poterie de Sandra 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 70 26

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English :

L’événement Ateliers de poterie Corseul a été mis à jour le 2026-06-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme