Ateliers de poterie Les Poteries d’Ally Naves

Ateliers de poterie Les Poteries d’Ally Naves lundi 1 septembre 2025.

Ateliers de poterie

Les Poteries d’Ally 15 route de Veauce Naves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-01

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-09-01

Tous les mardis (hors vacances), initiez-vous au tournage, modelage et peinture céramique ! Dès 15 ans, tous niveaux.

.

Les Poteries d’Ally 15 route de Veauce Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 32 73 38 potery.ally@gmail.com

English :

Every Tuesday (except vacations), learn to throw, model and paint ceramics! From age 15, all levels.

German :

Jeden Dienstag (außerhalb der Ferien) können Sie sich mit dem Drehen, Modellieren und Bemalen von Keramik vertraut machen! Ab 15 Jahren, alle Niveaus.

Italiano :

Ogni martedì (eccetto i giorni festivi), cimentatevi nella lavorazione, modellazione e pittura della ceramica! A partire dai 15 anni, tutti i livelli.

Espanol :

Todos los martes (excepto festivos), ¡prueba a lanzar, modelar y pintar cerámica! A partir de 15 años, todos los niveles.

L’événement Ateliers de poterie Naves a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme Val de Sioule