Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR Salle de Millas Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR

Salle de Millas 69 Chemin d’en Belliard Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:00:00

fin : 2026-09-15 16:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Et si la réalité virtuelle pouvait aider à mieux prévenir les chutes ? C’est l’expérience qui sera proposée aux habitants du territoire des Grands Lacs avec un atelier « L’Art de rester actif », programmé le 15 septembre prochains à Biscarrosse (salle de Millas).

Porté par Lumeen, le programme propose de parler des chutes autrement. Plutôt que de multiplier les recommandations théoriques, les participants sont invités à se confronter virtuellement à différentes situations du quotidien afin de mieux repérer les risques et réfléchir aux solutions qu’ils peuvent mettre en place chez eux. .

Salle de Millas 69 Chemin d’en Belliard Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 18 24 clsante@ciasgl.fr

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English : Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR

L’événement Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Grands Lacs