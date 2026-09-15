Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR Salle de Millas Biscarrosse
mardi 15 septembre 2026 · Salle de Millas · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR
Salle de Millas 69 Chemin d’en Belliard Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 16:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Et si la réalité virtuelle pouvait aider à mieux prévenir les chutes ? C’est l’expérience qui sera proposée aux habitants du territoire des Grands Lacs avec un atelier « L’Art de rester actif », programmé le 15 septembre prochains à Biscarrosse (salle de Millas).
Porté par Lumeen, le programme propose de parler des chutes autrement. Plutôt que de multiplier les recommandations théoriques, les participants sont invités à se confronter virtuellement à différentes situations du quotidien afin de mieux repérer les risques et réfléchir aux solutions qu’ils peuvent mettre en place chez eux. .
Salle de Millas 69 Chemin d’en Belliard Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 18 24 clsante@ciasgl.fr
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English : Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR
L’événement Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Grands Lacs
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