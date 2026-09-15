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Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR Salle de Millas Biscarrosse

mardi 15 septembre 2026 · Salle de Millas · Biscarrosse

Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR Salle de Millas Biscarrosse

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle de Millas
Adresse
69 Chemin d'en Belliard
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR

Salle de Millas 69 Chemin d’en Belliard Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 16:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Et si la réalité virtuelle pouvait aider à mieux prévenir les chutes ? C’est l’expérience qui sera proposée aux habitants du territoire des Grands Lacs avec un atelier « L’Art de rester actif », programmé le 15 septembre prochains à Biscarrosse (salle de Millas).

Porté par Lumeen, le programme propose de parler des chutes autrement. Plutôt que de multiplier les recommandations théoriques, les participants sont invités à se confronter virtuellement à différentes situations du quotidien afin de mieux repérer les risques et réfléchir aux solutions qu’ils peuvent mettre en place chez eux.   .

Salle de Millas 69 Chemin d’en Belliard Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 18 24  clsante@ciasgl.fr

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English : Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR

L’événement Ateliers de prévention des chutes avec des casques VR Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Grands Lacs

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