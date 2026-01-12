Ateliers de printemps Passage des cultures Aire-sur-l’Adour
Fleurs, oiseaux, insectes… la nature sera au cœur de cet atelier créatif.
Venez découvrir différentes techniques d’empreintes et d’impressions à la peinture et à l’encre, à travers des activités accessibles dès 2 ans.
Un moment de création libre pour explorer les couleurs, les formes et les matières en douceur.
ATELIERS DE PRINTEMPS
MARDI 14 AVRIL 16H > 18H
Médiathèque d’Aire sur l’Adour
Gratuit
Sur inscription
05.58.51.34.04 mediatheque@cdcaire.org .
Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l'Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
