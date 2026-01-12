Ateliers de printemps Passage des cultures Aire-sur-l’Adour

Ateliers de printemps

Fleurs, oiseaux, insectes… la nature sera au cœur de cet atelier créatif.

Venez découvrir différentes techniques d’empreintes et d’impressions à la peinture et à l’encre, à travers des activités accessibles dès 2 ans.

Un moment de création libre pour explorer les couleurs, les formes et les matières en douceur.

Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

