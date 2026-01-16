Ateliers de réalité virtuelle Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Plonge dans un univers incroyable grâce à un atelier de réalité virtuelle ! Équipés de casques VR les participants peuvent explorer des mondes imaginaires, relever des défis ou vivre des aventures immersives comme s’ils y étaient vraiment.

Ludique et interactif, cet atelier est parfait pour apprendre en s’amusant, découvrir de nouvelles technologies ou simplement passer un moment fun entre amis. Une activité originale et futuriste à tester absolument au Centre Paris Anim’ Rébeval pour les 10–14 ans !

Plongez dans un univers immersif grâce à la réalité virtuelle !

Le mardi 24 février 2026

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 26 février 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

Sur inscription auprès de l’accueil du Centre Paris Anim’ Rébeval.

Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-24T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-26T16:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-24T14:00:00+02:00_2026-02-24T15:30:00+02:00;2026-02-26T14:00:00+02:00_2026-02-26T15:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Rébeval et trouvez le meilleur itinéraire

