Ateliers de réalité virtuelle Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Ateliers de réalité virtuelle Centre Paris Anim' Rébeval PARIS

Ateliers de réalité virtuelle Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS mardi 24 février 2026.

Plonge dans un univers incroyable grâce à un atelier de réalité virtuelle ! Équipés de casques VR les participants peuvent explorer des mondes imaginaires, relever des défis ou vivre des aventures immersives comme s’ils y étaient vraiment.

Ludique et interactif, cet atelier est parfait pour apprendre en s’amusant, découvrir de nouvelles technologies ou simplement passer un moment fun entre amis. Une activité originale et futuriste à tester absolument au Centre Paris Anim’ Rébeval pour les 10–14 ans !

Plongez dans un univers immersif grâce à la réalité virtuelle !
Le mardi 24 février 2026
de 14h00 à 15h30
Le jeudi 26 février 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit

Sur inscription auprès de l’accueil du Centre Paris Anim’ Rébeval.

Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-24T15:00:00+01:00
fin : 2026-02-26T16:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-24T14:00:00+02:00_2026-02-24T15:30:00+02:00;2026-02-26T14:00:00+02:00_2026-02-26T15:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval  75019 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Rébeval et trouvez le meilleur itinéraire