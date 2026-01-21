Ateliers de réalité virtuelle Parents VS Enfant Centre Paris Anim’Rébeval Paris

Plonge dans un univers incroyable grâce à un atelier de réalité virtuelle Parents VS Enfant ! Équipés de casques VR, parents et enfants s’affrontent ou collaborent pour explorer des mondes imaginaires, relever des défis et vivre des aventures immersives comme s’ils y étaient vraiment.

Ludique, interactif et plein de complicité, cet atelier est l’occasion idéale de partager un moment fun en famille, de découvrir ensemble les nouvelles technologies et de relever des challenges dans une ambiance conviviale. Une activité originale et futuriste à tester absolument au Centre Paris Anim’ Rébeval à partir de 10 ans pour les enfants.

Plongez dans un univers immersif grâce à la réalité virtuelle !

Le mercredi 25 février 2026

de 16h00 à 17h30

Le vendredi 27 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Sur inscription auprès de l’accueil du Centre Paris Anim’ Rébeval.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Centre Paris Anim’Rébeval 36, rue Rébeval 75019 Paris

https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



