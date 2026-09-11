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Ateliers de Réappropriation Politique (ARP) – Cycle de débats 16-25 ans Le Grand Cordel MJC Rennes

mercredi 30 septembre 2026 · Le Grand Cordel MJC · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Le Grand Cordel MJC
Adresse
18 rue des plantes, 35700 Rennes
Ville
Rennes

Ateliers de Réappropriation Politique (ARP) – Cycle de débats 16-25 ans Le Grand Cordel MJC Rennes Mercredi 30 septembre, 18h45

À l’occasion des élections présidentielles de 2027, la MJC propose des ateliers pour mieux comprendre, se repérer et s’approprier l’univers politique français.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-30T18:45:00.000+02:00
Fin : 2026-09-30T20:45:00.000+02:00

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Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Rennes


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