Informations pratiques

Ateliers de Réappropriation Politique (ARP) – Cycle de débats 16-25 ans Le Grand Cordel MJC Rennes Mercredi 30 septembre, 18h45

À l’occasion des élections présidentielles de 2027, la MJC propose des ateliers pour mieux comprendre, se repérer et s’approprier l’univers politique français.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-30T18:45:00.000+02:00

Fin : 2026-09-30T20:45:00.000+02:00

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Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Rennes



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