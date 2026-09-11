AGENDA · Rennes
Ateliers de Réappropriation Politique (ARP) – Cycle de débats 16-25 ans Le Grand Cordel MJC Rennes
mercredi 30 septembre 2026 · Le Grand Cordel MJC · Rennes
Informations pratiques
Ateliers de Réappropriation Politique (ARP) – Cycle de débats 16-25 ans Le Grand Cordel MJC Rennes Mercredi 30 septembre, 18h45
À l’occasion des élections présidentielles de 2027, la MJC propose des ateliers pour mieux comprendre, se repérer et s’approprier l’univers politique français.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-30T18:45:00.000+02:00
Fin : 2026-09-30T20:45:00.000+02:00
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Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Rennes
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