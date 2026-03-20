Ateliers de Réemploi Créatif en famille

10 rue Saint Nicolas Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-10

Les vendredis 10 et 17 avril de 14 à 17h, dans les locaux de la ressourcerie, nos bénévoles vous proposent de créer de petits objets décoratifs.

Pendant les vacances scolaires, la Boîte à UtileS vous propose des ateliers de réemploi en famille pour partager un moment rigolo et créatif.

Vous rêvez d’une activité manuelle et écolo pour distraire vos bambins durant les vacances qui arrivent ? A la Boîte à UtileS, on a pensé à des activités qui allient créativité et réemploi !

Places limitées à 8 participants par après-midi, pensez à inscrire vos enfants. .

10 rue Saint Nicolas Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ressourcerie@asso-les-utiles.fr

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L’événement Ateliers de Réemploi Créatif en famille Lezay a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays Mellois