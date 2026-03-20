Ateliers de Réemploi Créatif Lezay
Ateliers de Réemploi Créatif Lezay samedi 18 avril 2026.
Ateliers de Réemploi Créatif
10 rue Saint Nicolas Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le samedi 18 avril, de 9h à 12h lors des ateliers de réemploi créatif, venez apprendre des techniques de réparation visible, de décoration et de création à partir de textiles (vêtements, linge,…). Prolongez la vie de vos vêtements en vous amusant !
Ces ateliers sont à prix libre. .
10 rue Saint Nicolas Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 25 16 47 ressourcerie@asso-les-utiles.fr
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L’événement Ateliers de Réemploi Créatif Lezay a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays Mellois