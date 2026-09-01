Ateliers de sculpture sur pierre Rue de la Chocolaterie Donzère

samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Chocolaterie · Donzère

Informations pratiques

Donzère

Ateliers de sculpture sur pierre

Rue de la Chocolaterie Parc de la Chocolaterie Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Atelier de 30 minutes. Tout public à partir de 7 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

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Rue de la Chocolaterie Parc de la Chocolaterie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net

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English :

30-minute workshop. Open to the public; ages 7 and up. Children must be accompanied by an adult.

L’événement Ateliers de sculpture sur pierre Donzère a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence