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AGENDA · Donzère

Ateliers de sculpture sur pierre Rue de la Chocolaterie Donzère

samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Chocolaterie · Donzère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rue de la Chocolaterie
Adresse
Parc de la Chocolaterie
Ville
26290 Donzère
Département
Drôme
Tarif

Donzère

Ateliers de sculpture sur pierre

Rue de la Chocolaterie Parc de la Chocolaterie Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Atelier de 30 minutes. Tout public à partir de 7 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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Rue de la Chocolaterie Parc de la Chocolaterie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30  mairie@donzere.net

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English :

30-minute workshop. Open to the public; ages 7 and up. Children must be accompanied by an adult.

L’événement Ateliers de sculpture sur pierre Donzère a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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