Ateliers de sculpture sur pierre Rue de la Chocolaterie Donzère
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Chocolaterie · Donzère
Informations pratiques
Donzère
Ateliers de sculpture sur pierre
Rue de la Chocolaterie Parc de la Chocolaterie Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Atelier de 30 minutes. Tout public à partir de 7 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
.
Rue de la Chocolaterie Parc de la Chocolaterie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
30-minute workshop. Open to the public; ages 7 and up. Children must be accompanied by an adult.
L’événement Ateliers de sculpture sur pierre Donzère a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Donzère (Drôme)
- « Jofroi » – pièce de théâtre au Moulin de Beauvert, Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts, Donzère 18 septembre 2026
- Visite de l’escalier magistral et de la tour cubique Donzère 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’escalier et de la tour cubique de Donzère (26), Immeuble du 7 rue Basse Bourgade, Donzère 19 septembre 2026
- Ateliers de sculpture sur pierre, Parc de la Chocolaterie, Donzère 19 septembre 2026
- Visite du Moulin de Beauvert Moulin de Beauvert Donzère 19 septembre 2026