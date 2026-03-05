Ateliers de Self-Défense Savate Boxe Vichy Vitalité Gymnase Vichy

Ateliers de Self-Défense Savate Boxe Vichy Vitalité

Gymnase 50 rue de Venise Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Savate Boxe Vichy propose des séances gratuites de découverte Ateliers de Self-Défense.

Renseignements et inscription par téléphone.

.

Gymnase 50 rue de Venise Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 88 27 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Vichy Vitality program, Savate Boxe Vichy offers free discovery sessions: Self-Defense Workshops.

Information and registration by telephone.

L’événement Ateliers de Self-Défense Savate Boxe Vichy Vitalité Vichy a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations