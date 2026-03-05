Ateliers de Self-Défense Savate Boxe Vichy Vitalité Gymnase Vichy
Ateliers de Self-Défense Savate Boxe Vichy Vitalité Gymnase Vichy samedi 11 avril 2026.
Ateliers de Self-Défense Savate Boxe Vichy Vitalité
Gymnase 50 rue de Venise Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 11:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Savate Boxe Vichy propose des séances gratuites de découverte Ateliers de Self-Défense.
Renseignements et inscription par téléphone.
.
Gymnase 50 rue de Venise Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 88 27 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Vichy Vitality program, Savate Boxe Vichy offers free discovery sessions: Self-Defense Workshops.
Information and registration by telephone.
L’événement Ateliers de Self-Défense Savate Boxe Vichy Vitalité Vichy a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations