Ateliers de sensibilisation à la langue provençale Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
Ateliers de sensibilisation à la langue provençale Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime vendredi 6 mars 2026.
Ateliers de sensibilisation à la langue provençale
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 10:00:00
fin : 2026-03-20 11:30:00
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27
Un cycle animé par Patrick Niel, accessible à tous, ludique et ouvert, pour rallumer ensemble le feu des mots et l’âme de la Provence.
.
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers de sensibilisation à la langue provençale
A series guided by Patrick Niel, accessible to all, entertained and aperta, to riaccendere insieme il fuoco delle parole et l’anima della Provenza.
L’événement Ateliers de sensibilisation à la langue provençale Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme de Sainte Maxime