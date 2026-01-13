Ateliers de sensibilisation à la langue provençale Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Ateliers de sensibilisation à la langue provençale

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-03-20 11:30:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27

Un cycle animé par Patrick Niel, accessible à tous, ludique et ouvert, pour rallumer ensemble le feu des mots et l’âme de la Provence.

.

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers de sensibilisation à la langue provençale

A series guided by Patrick Niel, accessible to all, entertained and aperta, to riaccendere insieme il fuoco delle parole et l’anima della Provenza.

L’événement Ateliers de sensibilisation à la langue provençale Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme de Sainte Maxime