Ateliers de sensibilisation et initiations à la self-défense Salle de Rocabey Saint-Malo

Ateliers de sensibilisation et initiations à la self-défense

Salle de Rocabey 7 Rue Jules Ferry Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Pour lutter contre les violences faites aux femmes, la Police municipale de Saint-Malo propose des ateliers de sensibilisation et des initiations à la self-défense.

Rendez-vous le samedi 29 novembre à la salle de quartier de Rocabey.

3 créneaux possibles de 13 h 30 à 14 h 30 ; de 15 h à 16 h ; de 16 h 30 à 17 h 30.

GRATUIT. Plus d’infos auprès de la Police municipale au 02 23 18 18 18. .

