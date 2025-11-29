Ateliers de sensibilisation et initiations à la self-défense Salle de Rocabey Saint-Malo
Salle de Rocabey 7 Rue Jules Ferry Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-29 13:30:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
2025-11-29
Pour lutter contre les violences faites aux femmes, la Police municipale de Saint-Malo propose des ateliers de sensibilisation et des initiations à la self-défense.
Rendez-vous le samedi 29 novembre à la salle de quartier de Rocabey.
3 créneaux possibles de 13 h 30 à 14 h 30 ; de 15 h à 16 h ; de 16 h 30 à 17 h 30.
GRATUIT. Plus d’infos auprès de la Police municipale au 02 23 18 18 18. .
