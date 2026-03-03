Ateliers de sophrologie Gîte communal de Crain Salle d’évolution 1er étage Crain

Ateliers de sophrologie

Gîte communal de Crain Salle d’évolution 1er étage 44 Rue du Moulin Crain Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 19:00:00

fin : 2026-05-19 20:30:00

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-17 2026-04-07 2026-04-21 2026-05-05 2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16

Découvrez les bienfaits de la sophrologie avec des ateliers en groupe adaptés à tous niveaux Ateliers animés par Cécile Vigier, sophrologue certifiée Respiration contrôlée, détente musculaire, visualisation positive Réduire stress, anxiété, fatigue, douleurs. .

Gîte communal de Crain Salle d’évolution 1er étage 44 Rue du Moulin Crain 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 28 74 13 cenaturelsophrologie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers de sophrologie

L’événement Ateliers de sophrologie Crain a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Clamecy Haut Nivernais