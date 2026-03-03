Ateliers de sophrologie Gîte communal de Crain Salle d’évolution 1er étage Crain
Début : 2026-03-03 19:00:00
fin : 2026-05-19 20:30:00
2026-03-03 2026-03-17 2026-04-07 2026-04-21 2026-05-05 2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16
Découvrez les bienfaits de la sophrologie avec des ateliers en groupe adaptés à tous niveaux Ateliers animés par Cécile Vigier, sophrologue certifiée Respiration contrôlée, détente musculaire, visualisation positive Réduire stress, anxiété, fatigue, douleurs. .
Gîte communal de Crain Salle d’évolution 1er étage 44 Rue du Moulin Crain 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 28 74 13 cenaturelsophrologie@gmail.com
