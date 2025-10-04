ATELIERS DE SOPHROLOGIE Le Crès

ATELIERS DE SOPHROLOGIE

Lieu-dit Carteirades Le Crès Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Animés par Séverine, sophrologue à Clapiers, ces ateliers explorent chaque mois un sens différent.

Premier atelier le regard, l’observation et les images, en écho à l’exposition The Art of Wine.

1 samedi par mois d’octobre à avril Parking gratuit sur place

25 € / pers.

Réservations .

Lieu-dit Carteirades Le Crès 34920 Hérault Occitanie

English :

Led by Clapiers-based sophrologist Séverine, these workshops explore a different sense each month.

First workshop: the gaze, observation and images, echoing the exhibition The Art of Wine.

German :

Diese Workshops werden von Séverine, Sophrologin in Clapiers, geleitet und erforschen jeden Monat einen anderen Sinn.

Erster Workshop: Der Blick, die Beobachtung und die Bilder, als Echo auf die Ausstellung The Art of Wine.

Italiano :

Condotti da Séverine, sofrologa di Clapiers, questi laboratori esplorano ogni mese un senso diverso.

Primo laboratorio: l’occhio, l’osservazione e le immagini, in eco alla mostra L’arte del vino.

Espanol :

Dirigidos por Séverine, sofróloga de Clapiers, estos talleres exploran cada mes un sentido diferente.

Primer taller: el ojo, la observación y las imágenes, haciéndose eco de la exposición El arte del vino.

