ATELIERS DE SOPHROLOGIE Le Crès
Lieu-dit Carteirades Le Crès Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Animés par Séverine, sophrologue à Clapiers, ces ateliers explorent chaque mois un sens différent.
Premier atelier le regard, l’observation et les images, en écho à l’exposition The Art of Wine.
1 samedi par mois d’octobre à avril Parking gratuit sur place
25 € / pers.
Réservations .
Lieu-dit Carteirades Le Crès 34920 Hérault Occitanie commercial@massillan.fr
English :
Led by Clapiers-based sophrologist Séverine, these workshops explore a different sense each month.
First workshop: the gaze, observation and images, echoing the exhibition The Art of Wine.
German :
Diese Workshops werden von Séverine, Sophrologin in Clapiers, geleitet und erforschen jeden Monat einen anderen Sinn.
Erster Workshop: Der Blick, die Beobachtung und die Bilder, als Echo auf die Ausstellung The Art of Wine.
Italiano :
Condotti da Séverine, sofrologa di Clapiers, questi laboratori esplorano ogni mese un senso diverso.
Primo laboratorio: l’occhio, l’osservazione e le immagini, in eco alla mostra L’arte del vino.
Espanol :
Dirigidos por Séverine, sofróloga de Clapiers, estos talleres exploran cada mes un sentido diferente.
Primer taller: el ojo, la observación y las imágenes, haciéndose eco de la exposición El arte del vino.
