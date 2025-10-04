ATELIERS DE SOPHROLOGIE Teyran

2025-10-04 2025-11-08 2025-12-06 2026-01-10 2026-02-07 2026-03-14 2026-04-11

Atelier mensuel animé par Séverine pour se reconnecter à soi à travers les 5 sens. Le premier rendez-vous, en lien avec l’exposition The Art of Wine, explore le regard et l’observation, marquant le début d’un cycle autour de la sophrologie et de la méditation.

English :

Monthly workshop led by Séverine to reconnect with oneself through the 5 senses. The first event, linked to the exhibition The Art of Wine, explores gaze and observation, marking the beginning of a cycle based on sophrology and meditation.

German :

Ein monatlicher Workshop unter der Leitung von Séverine, um sich über die fünf Sinne wieder mit sich selbst zu verbinden. Der erste Termin steht im Zusammenhang mit der Ausstellung The Art of Wine und befasst sich mit dem Blick und der Beobachtung.

Italiano :

Séverine conduce un workshop mensile per riconnettersi con se stessi attraverso i 5 sensi. La prima sessione, legata alla mostra L’arte del vino, esplora l’occhio e l’osservazione, segnando l’inizio di un ciclo basato sulla sofrologia e sulla meditazione.

Espanol :

Séverine dirige un taller mensual sobre la reconexión con uno mismo a través de los 5 sentidos. La primera sesión, vinculada a la exposición El arte del vino, explora el ojo y la observación, marcando el inicio de un ciclo basado en la sofrología y la meditación.

