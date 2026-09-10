Ateliers de taille de décor de sarcophage, Musée archéologique de Civaux, Civaux

Informations pratiques

Ateliers de taille de décor de sarcophage Samedi 19 septembre, 14h00 Musée archéologique de Civaux Vienne

Gratuit. 3 places par atelier. Matériel fourni.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Initiez-vous à la sculpture en réalisant un décor caractéristique de l’époque mérovingienne, composé de triples traverses et d’autres motifs, sur des couvercles miniatures.

Atelier animé par Daniel Morleghem, archéologue.

Séances à 14h, 15h et 16h. Places limitées, inscription obligatoire au 05 49 48 34 61 –musee.civaux@orange.fr

Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549483461 https://www.musee-civaux.fr http://@musee_archeologique_civaux.fr;https://www.facebook.com/musee.civaux/ [{« type »: « phone », « value »: « 0549483461 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.civaux@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:musee.civaux@orange.fr »}] Le musée expose les objets découverts dans la vallée de la Vienne, à Civaux et dans les villages voisins, au sein d’un parcours anti-chronologique, à la manière des strates archéologiques.

Les collections vont du Moyen Age à la Préhistoire et sont plus particulièrement riches dans le domaine funéraire, avec notamment des objets issus de sépultures aristocratiques gauloises.

Le musée rend compte aussi de l’actualité archéologique avec la mise en place en juin 2025 d’une vitrine dédiée à l’âge du Bronze, suite à d’importantes découvertes archéologiques en 2020.

Pour compléter la visite, un film de 28 min “Civaux, à la recherche de nos origines”, réalisé en 2024, est en accès libre à l’auditorium du musée. Il permet de mieux comprendre l’histoire, le patrimoine et les sites archéologiques autour de Civaux.

Le musée propose également la visite guidée ou libre des sites avec audioguides : le sanctuaire romain, la nécropole mérovingienne et l’église paléochrétienne et romane avec les vestiges du baptistère. (audioguides disponibles en français, anglais et espagnol à l’accueil du musée – visites guidées sur rendez-vous ou à dates fixes). parkings à moins de 100 m, dépose-minute devant le musée

Initiez-vous à la sculpture avec la réalisation d’un décor typique de l’époque mérovingienne à triple traverses et d’autres motifs sur des couvercles miniatures. Avec Daniel Morleghem, archéologue

©Musée archéologique de Civaux, L. Thimonier