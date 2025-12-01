ATELIERS DE TAMBOUR CHANTANT CHAMANIQUE Montaigut-sur-Save

ATELIERS DE TAMBOUR CHANTANT CHAMANIQUE Montaigut-sur-Save samedi 13 décembre 2025.

ATELIERS DE TAMBOUR CHANTANT CHAMANIQUE

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

« Le tambour avec ses vibrations puissantes et le chant par ses résonnances profondes sont des passerelles vers des états de consciences transformés. »

« Les temps sont chahutants et déstabilisants, venez vous rejoindre dans un espace temps qui vous réaligne et vous accueille dans ce que vous êtes. » 12 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

English :

« Drumming with its powerful vibrations and singing with its deep resonance are gateways to transformed states of consciousness. »

German :

« Die Trommel mit ihren kraftvollen Schwingungen und der Gesang mit seinen tiefen Resonanzen sind Brücken zu transformierten Bewusstseinszuständen. »

Italiano :

« Il tamburo con le sue potenti vibrazioni e il canto con la sua profonda risonanza sono porte d’accesso a stati di coscienza trasformati »

Espanol :

« El tamborileo -con sus poderosas vibraciones- y el canto -con su profunda resonancia- son puertas de acceso a estados transformados de conciencia »

L’événement ATELIERS DE TAMBOUR CHANTANT CHAMANIQUE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2025-08-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE