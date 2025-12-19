Ateliers de tango argentin Granville
Ateliers de tango argentin Granville vendredi 16 janvier 2026.
Ateliers de tango argentin
28 Rue Pigeon Litan Granville Manche
Début : 2026-01-16 18:30:00
fin : 2026-01-16 20:00:00
Date(s) :
2026-01-16
Les ateliers consistent en une mise en danse progressive pour un bon apprentissage du tango argentin de bal Avec une préparation corporelle pour se relier à soit-même, aux autres, à la musique… Je serai ravie de vous renseigner. Nathalie Clouet est professeure diplômée d’État, son approche pédagogique vise à rendre la danse libre, expressive et ouverte à tous. Elle anime aujourd’hui des ateliers et des cours de tango argentin et de Bolita dans la Manche, en France et à l’étranger. .
28 Rue Pigeon Litan Granville 50400 Manche Normandie +33 6 85 46 87 55 nathalieclouet@free.fr
