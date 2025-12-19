Ateliers de tango argentin Granville

Ateliers de tango argentin

28 Rue Pigeon Litan Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Les ateliers consistent en une mise en danse progressive pour un bon apprentissage du tango argentin de bal Avec une préparation corporelle pour se relier à soit-même, aux autres, à la musique… Je serai ravie de vous renseigner. Nathalie Clouet est professeure diplômée d’État, son approche pédagogique vise à rendre la danse libre, expressive et ouverte à tous. Elle anime aujourd’hui des ateliers et des cours de tango argentin et de Bolita dans la Manche, en France et à l’étranger. .

28 Rue Pigeon Litan Granville 50400 Manche Normandie +33 6 85 46 87 55 nathalieclouet@free.fr

English : Ateliers de tango argentin

