ATELIERS DE THÉÂTRE-ACTION SALLE DE LA COMMANDERIE Poucharramet

ATELIERS DE THÉÂTRE-ACTION

SALLE DE LA COMMANDERIE 12 Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet Haute-Garonne

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Ici, on ne part pas d’un texte tout fait.

On crée notre propre pièce, à partir de portraits inspirants. Chacun imagine un personnage, on tisse des liens, un thème commun émerge. Improvisations, dialogues, jeu l’histoire prend vie ensemble. Pas besoin d’avoir déjà fait du théâtre venez comme vous êtes !

Ce que vous allez vivre

• Créer un spectacle de A à Z

• Improviser, jouer, écrire ensemble

• Devenir acteur et auteur

• Vous produire sur scène

Et parce que Tohu-Bohu se déplace, retrouvez les ateliers dans plusieurs communes, près de chez vous .

SALLE DE LA COMMANDERIE 12 Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie contact@tohubohu-collectif.fr

