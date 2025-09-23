Ateliers de théâtre groupe enfants / ados Centre Culturel Saint Pierre La Turballe

Ateliers de théâtre groupe enfants / ados

Centre Culturel Saint Pierre 13 rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-09-23 18:00:00

fin : 2026-08-18 19:30:00

2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03

La Compagnie du Passage propose des ateliers de théâtre pour petits et grands

Enfants et ados (répartis en deux groupes) les mardis de 18H à 19H30

Adultes les mardis de 20H à 22H et les jeudis de 12H30 à 13H30

Plongez dans l’univers du théâtre en vous amusant ! À travers des improvisations, des jeux d’acteur, des exercices ludiques, une approche du texte, l’expérimentation du conteur et de la création théâtrale, chacun pourra développer son expression et sa créativité.

À la clé un représentation en fin d’année !

Un engagement sur l’année est souhaité pour profiter pleinement de l’aventure. .

+33 6 12 93 11 90

