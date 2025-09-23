Ateliers de théâtre groupe enfants / ados Centre Culturel Saint Pierre La Turballe
Ateliers de théâtre groupe enfants / ados Centre Culturel Saint Pierre La Turballe mardi 23 septembre 2025.
Ateliers de théâtre groupe enfants / ados
Centre Culturel Saint Pierre 13 rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23 18:00:00
fin : 2026-08-18 19:30:00
Date(s) :
2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03
La Compagnie du Passage propose des ateliers de théâtre pour petits et grands
Enfants et ados (répartis en deux groupes) les mardis de 18H à 19H30
Adultes les mardis de 20H à 22H et les jeudis de 12H30 à 13H30
Plongez dans l’univers du théâtre en vous amusant ! À travers des improvisations, des jeux d’acteur, des exercices ludiques, une approche du texte, l’expérimentation du conteur et de la création théâtrale, chacun pourra développer son expression et sa créativité.
À la clé un représentation en fin d’année !
Un engagement sur l’année est souhaité pour profiter pleinement de l’aventure. .
Centre Culturel Saint Pierre 13 rue de l’église La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 93 11 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ateliers de théâtre groupe enfants / ados La Turballe a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44