Ateliers de théâtre groupe enfants ados Centre Culturel Saint Pierre La Turballe

Ateliers de théâtre groupe enfants ados

Centre Culturel Saint Pierre 13 rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique

La Compagnie du Passage propose des ateliers de théâtre pour petits et grands

Enfants et ados (répartis en deux groupes) les mardis de 18H à 19H30

Adultes les mardis de 20H à 22H et les jeudis de 12H30 à 13H30

Plongez dans l’univers du théâtre en vous amusant ! À travers des improvisations, des jeux d’acteur, des exercices ludiques, une approche du texte, l’expérimentation du conteur et de la création théâtrale, chacun pourra développer son expression et sa créativité.

À la clé un représentation en fin d’année !

Un engagement sur l’année est souhaité pour profiter pleinement de l’aventure. .

Centre Culturel Saint Pierre 13 rue de l'église La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 93 11 96

