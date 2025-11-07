Ateliers de Traduction de chants flamencos Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers de Traduction de chants flamencos 7 et 28 novembre Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-07T16:00:00 – 2025-11-07T18:00:00
Fin : 2025-11-28T16:00:00 – 2025-11-28T18:00:00

Le Laboratoire Espaces Humains et Interactions Culturelles propose des ateliers en ligne de Traduction de chants flamencos (Trad. Cant. Flam.) les vendredis de 16h à 18h, aux dates suivantes :

  • 07/11/2025
  • 28/11/2025

Lien pour participer à l’ atelier en ligne : RENATER

Contact : trad.cant.flam@gmail.com

