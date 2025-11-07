Ateliers de Traduction de chants flamencos Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges

Ateliers de Traduction de chants flamencos Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges vendredi 7 novembre 2025.

Ateliers de Traduction de chants flamencos 7 et 28 novembre Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T16:00:00 – 2025-11-07T18:00:00

Fin : 2025-11-28T16:00:00 – 2025-11-28T18:00:00

Le Laboratoire Espaces Humains et Interactions Culturelles propose des ateliers en ligne de Traduction de chants flamencos (Trad. Cant. Flam.) les vendredis de 16h à 18h, aux dates suivantes :

07/11/2025

28/11/2025

Lien pour participer à l’ atelier en ligne : RENATER

Contact : trad.cant.flam@gmail.com

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « trad.cant.flam@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.unilim.fr/ehic/ »}, {« link »: « https://rendez-vous.renater.fr/ro6zc-bra6d-2v6k3 »}, {« link »: « mailto:trad.cant.flam@gmail.com »}]

Ateliers en ligne