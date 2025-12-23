Ateliers de yoga doux, Fontenay-le-Comte

Ateliers de yoga doux

Gymnase de bel-Air Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 16:00:00

fin : 2026-02-11 17:15:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-14 2026-02-11 2026-02-18

ateliers de yoga

A la salle de danse du gymnase

Le Yin Yoga, c’est à la fois une pratique douce, lente et introspective.

Un travail qui libère à la fois les tensions physiques et émotionnelles.

C’est un yoga qui apaise le mental, améliore la souplesse et soutient le système nerveux.

Le Yin Yoga s’adresse à tous les âges, sans pré-requis de souplesse ou d’expérience. Il est également idéal pour les sportifs. Le Yin Yoga, profond et régénérant est un bon complément des pratiques plus dynamiques, fluides et tonifiantes.

Ateliers de 12 personnes maximum dans une petite salle

Coût 1ère séance gratuite . 6 ateliers 30 € + 1 adhésion de 10 € à l’association an

Matériel un tapis de sol, tenue souple et petit plaid pour relaxation .

Gymnase de bel-Air Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 65 21 27 yogafontenay@gmail.com

English :

yoga workshops

