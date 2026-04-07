Ateliers d’échecs pour débutants, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort
Ateliers d’échecs pour débutants, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort mardi 7 avril 2026.
Ateliers d’échecs pour débutants Mardi 7 avril, 14h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T15:00:00+02:00
Initiation à destination des débutants pour apprendre les bases et les techniques des jeux d’échecs. Un évènement ludique et amusant.
Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 40 »}]
initiation aux échecs initiation échecs
Service de communication de Blanquefort
À voir aussi à Blanquefort (Gironde)
- Entretiens individuels CEJ Blanquefort le 22 avril, CEJ Blanquefort, Blanquefort 22 avril 2026
- Distribution de composteurs et formation, Centre Technique Municipal 8 rue du Commandant Charcot 33290 Blanquefort, Blanquefort 25 avril 2026
- Balade à roulettes Le parc de Majolan Blanquefort Gironde 1 mai 2026
- Super balade Aux portes du Médoc Blanquefort Gironde 1 mai 2026
- Échappée Belle 2026 Parc de fongravey Blanquefort 30 mai 2026