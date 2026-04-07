Ateliers d’échecs pour débutants, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Ateliers d’échecs pour débutants Mardi 7 avril, 14h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T15:00:00+02:00

Initiation à destination des débutants pour apprendre les bases et les techniques des jeux d’échecs. Un évènement ludique et amusant.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 40 »}]

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