Ateliers Déconstruisez vos croyances Jargeau

Ateliers Déconstruisez vos croyances Jargeau jeudi 30 octobre 2025.

Ateliers Déconstruisez vos croyances

4 Route de Darvoy Jargeau Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-30 19:00:00

fin : 2025-10-30 21:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Participez à une soirée d’ateliers autour du thème déconstruisez vos croyances

Déconstruisez vos croyances Esprit, corps, image.

Offrez-vous une soirée de reconnexion à vous-même ! Trois professionnelles passionnées vous guideront dans un voyage entre introspection, équilibre et confiance.

Au programme

L’esprit Identifiez et transformez vos croyances pour qu’elles deviennent vos alliées.

Le corps Découvrez comment avancer en harmonie avec lui et retrouver votre équilibre.

L’image Parce que notre image compte, apprenez à en maîtriser les codes et à rayonner pleinement.

Une soirée bienveillante et inspirante, 100 % dédiée à votre épanouissement. 30 .

4 Route de Darvoy Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 21 29 46 90

English :

Join us for an evening of workshops on the theme of deconstructing your beliefs

German :

Nehmen Sie an einem Abend mit Workshops zum Thema Dekonstruieren Sie Ihre Überzeugungen teil

Italiano :

Partecipate a una serata di workshop sul tema decostruire le vostre convinzioni

Espanol :

Participe en una tarde de talleres sobre el tema deconstruir sus creencias

L’événement Ateliers Déconstruisez vos croyances Jargeau a été mis à jour le 2025-10-06 par ADRT45