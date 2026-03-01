Ateliers décoration de bento cake entre femmes

12 Rue des Sources Saint Louis Pontpoint Oise

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Dimanche 15 mars

15h 17h

12 rue des Sources St Louis, 60700 Pontpoint

Événement réservé aux femmes

Atelier créatif et gourmand pour apprendre à décorer son propre bento cake, dans une ambiance conviviale.

Atelier animé par Marbre Pâtisserie.

Inscription obligatoire https://www.billetweb.fr/bento-cake-but-make-it-girly

12 Rue des Sources Saint Louis Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 6 66 96 24 30

English :

Sunday, March 15

15h ? 17h

12 rue des Sources St Louis, 60700 ? Pontpoint

Women-only event

A creative, gourmet workshop to learn how to decorate your own bento cake, in a friendly atmosphere.

Workshop led by Marbre Pâtisserie.

Registration required: https://www.billetweb.fr/bento-cake-but-make-it-girly

L’événement Ateliers décoration de bento cake entre femmes Pontpoint a été mis à jour le 2026-03-02 par Oise Tourisme