Ateliers décoration de bento cake entre femmes Pontpoint

Événement réservé aux femmes
Atelier créatif et gourmand pour apprendre à décorer son propre bento cake, dans une ambiance conviviale.
Atelier animé par Marbre Pâtisserie.
Inscription obligatoire https://www.billetweb.fr/bento-cake-but-make-it-girly
12 Rue des Sources Saint Louis Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France
English :
Sunday, March 15
15h ? 17h
12 rue des Sources St Louis, 60700 ? Pontpoint
Women-only event
A creative, gourmet workshop to learn how to decorate your own bento cake, in a friendly atmosphere.
Workshop led by Marbre Pâtisserie.
Registration required: https://www.billetweb.fr/bento-cake-but-make-it-girly
