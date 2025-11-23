Ateliers décoration de Noël, au tiers lieu Savy TIERS-LIEU SAVY Saint-Projet

Ateliers décoration de Noël, au tiers lieu Savy

Pourquoi acheter des décorations alors qu’il est possible de composer soi-même de jolies créations pour célébrer Noël ?! L’idée est d’utiliser des matériaux naturels glanés dans la nature et des objets de récupération ou de seconde main.

Repartez avec vos créations et plein de bonnes idées !

English :

Why buy decorations when you can make your own pretty creations to celebrate Christmas? The idea is to use natural materials gleaned from nature and recycled or second-hand objects.

Come away with your own creations and lots of great ideas!

German :

Warum Dekorationen kaufen, wenn man auch selbst hübsche Kreationen zur Weihnachtsfeier zusammenstellen kann?! Die Idee ist es, natürliche Materialien aus der Natur und gebrauchte oder wiederverwertete Gegenstände zu verwenden.

Nehmen Sie Ihre eigenen Kreationen und viele gute Ideen mit nach Hause!

Italiano :

Perché comprare decorazioni quando si possono realizzare da soli graziose creazioni per celebrare il Natale! L’idea è quella di utilizzare materiali naturali raccolti in natura e oggetti di recupero o di seconda mano.

Venite a trovarci con le vostre creazioni e tante belle idee!

Espanol :

¡Por qué comprar adornos cuando puedes hacer tus propias creaciones bonitas para celebrar la Navidad! La idea es utilizar materiales naturales recogidos de la naturaleza y objetos recuperados o de segunda mano.

Saldrás de aquí con tus propias creaciones y un montón de buenas ideas

