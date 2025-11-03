Ateliers décorations de Noël à France Services France Services Ounans

Ateliers décorations de Noël à France Services

Ateliers décorations de noël à France Services

A partir du lundi 3 novembre, venez participer à un cycle de 7 ateliers consacrés à la réalisation de décorations de noël. Nous vous proposons de nous retrouver en petit groupe dans une ambiance conviviale autour d’une activité ludique. Ces ateliers auront lieu du lundi 3 novembre au lundi 15 décembre, tous les lundis de 9h30 à 11h30.

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de France Services à Ounans par téléphone au 03 63 57 01 51 ou par mail à france.services@valdamour.com.

Vous pouvez également contacter directement Mme MERAUX Charlotte qui animera l’atelier au 07 85 24 46 89 ou par mail à charlotte.meraux@valdamour.com. .

