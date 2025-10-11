Ateliers décorations de Noël | St Haon Saint-Haon

Salle culturelle Saint-Haon Haute-Loire

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Atelier de création de décoration de Noël.

Salle culturelle Saint-Haon 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.sthaon@wanadoo.fr

English :

Christmas decoration workshop.

German :

Workshop zum Erstellen von Weihnachtsdekorationen.

Italiano :

Laboratorio di decorazione natalizia.

Espanol :

Taller de decoración navideña.

