Ateliers découverte de la miellerie Bénesse-Maremne

Bénesse-Maremne Landes

Début : 2025-10-27 10:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

2025-10-27

Une initiation à la découverte du monde des abeilles pour apprendre à les aider au quotidien et sensibiliser le grand public à la biodiversité.

Vous approchez ce monde fascinant dans un cadre magnifique en forêt landaise.

Le but de ces ateliers est d’éveiller les petits et grands à l’importance des abeilles sur notre planète, de faire le lien entre elles et nous, ainsi que de découvrir le magnifique équilibre sous- jacent dans notre environnement.

Formule Découverte Immersion au cœur du monde des abeilles

– Visite pédagogique de la miellerie

– Immersion au rucher

– Pause gourmande & dégustation de miels .

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 37 18 46

English : Ateliers découverte de la miellerie

Discover the world of bees, learn how to help them in their daily lives and raise public awareness of biodiversity. You can approach this fascinating world in a magnificent setting in the Landes forest. The aim of these workshops is to awaken young and old to the importance of bees.

German : Ateliers découverte de la miellerie

Einführung in die Welt der Bienen, um zu lernen, wie man ihnen im Alltag helfen kann, und um die breite Öffentlichkeit für die biologische Vielfalt zu sensibilisieren. Sie nähern sich dieser faszinierenden Welt in einer wunderschönen Umgebung im Wald der Landes. Ziel dieser Workshops ist es, Groß und Klein für die Bedeutung der Bienen zu sensibilisieren.

Italiano :

Un’introduzione al mondo delle api, per imparare come aiutarle quotidianamente e sensibilizzare il pubblico alla biodiversità. Conoscerete questo mondo affascinante in un magnifico scenario nella foresta delle Landes. L’obiettivo di questi laboratori è quello di sensibilizzare grandi e piccini sull’importanza delle api.

Espanol : Ateliers découverte de la miellerie

Una introducción al mundo de las abejas, para aprender a ayudarlas en el día a día y sensibilizar al público sobre la biodiversidad. Conocerá este fascinante mundo en un magnífico entorno en el bosque de las Landas. El objetivo de estos talleres es sensibilizar a grandes y pequeños sobre la importancia de las abejas.

