Ateliers découverte de l’industrie Agence NEVERS Nevers

Ateliers découverte de l’industrie Mercredi 19 novembre, 14h00 Agence NEVERS Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00+01:00 – 2025-11-19T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00+01:00 – 2025-11-19T15:00:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, venez découvrir les métiers qui recrutent, les formations disponibles sur votre bassin d’emploi et les locaux du Pôle Formation 58-89.

Au programme : Jeux interactifs, visites des ateliers techniques, échanges et partage d’informations.

Agence NEVERS 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne – Franche-Comté

