ATELIERS DECOUVERTE DES TISANES Montpellier

Début : 2026-04-04

fin : 2026-06-06

2026-04-04 2026-05-09 2026-06-06

L’atelier débutera autour d’une tisane chaude ou froide (selon la saison), le temps de faire connaissance. Vous découvrirez ensuite l’histoire de l’herboristerie et les grands principes des préparations de tisanes. Nous découvrirons 15 plantes médicinales, issues de mes récoltes ou d’une herboristerie locale vous pourrez les observer, les sentir et les goûter tout en apprenant leurs propriétés et contre-indications.

Place alors à la création ! Vous sélectionnerez vos plantes préférées pour composer deux sachets de tisane, 100% personnalisés en fonction de vos besoins et de vos envies. Une étiquette viendra compléter chaque mélange.

Pour terminer, vous dégusterez ensemble une ou plusieurs infusions réalisées pendant l’atelier, un moment d’échange et de partage autour des saveurs et bienfaits des plantes.

Samedi 4 avril 14h30-16h30

Samedi 9 mai 14h30-16h30

Samedi 6 juin 14h30-16h30

35€ personne. Inscriptions en ligne

– Groupes de 3 à 10 personnes. Durée 2h environ. .

87-69 Rue de la Mogere Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Dive into the world of medicinal plants! The workshop begins with an herbal tea to get to know each other. You’ll then learn about the history of herbalism and the main principles of herbal tea preparation.

