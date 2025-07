Ateliers découverte et cueillette de plantes à cuisiner SARLABOUS Sarlabous

Ateliers découverte et cueillette de plantes à cuisiner SARLABOUS Sarlabous mercredi 30 juillet 2025.

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-30 10:00:00

fin : 2025-07-30 13:00:00

2025-07-30

Atelier découverte et cueillette de plantes à cuisiner avec Sandy et Laetitia

Information et inscription auprès de Sandy 06 21 06 23 42

English :

Discover and gather plants to cook with Sandy and Laetitia

Information and registration with Sandy: 06 21 06 23 42

German :

Entdeckungsworkshop und Sammeln von Pflanzen zum Kochen mit Sandy und Laetitia

Informationen und Anmeldung bei Sandy: 06 21 06 23 42

Italiano :

Laboratorio di scoperta e raccolta di piante da cucinare con Sandy e Laetitia

Informazioni e iscrizioni presso Sandy: 06 21 06 23 42

Espanol :

Taller para descubrir y recolectar plantas para cocinar con Sandy y Laetitia

Información e inscripción con Sandy: 06 21 06 23 42

