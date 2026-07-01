Informations pratiques

Mont-Saint-Jean

Ateliers découverte et visite guidée à Mont St Jean

Mairie Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:30:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

Ateliers-découverte les 18 juillet et 8 août (15h30 / 17h30), sur inscription préalable aux 06 43 56 15 46 et 06 67 98 60 94 aquarelle, papier marbré, sculpture/modelage en terre, facetage lapidaire, feutrage humide de la laine.

et également une visite guidée de l’ensemble Chapelle/Maison Dieu aura également lieu au même moment.

La participation est de 20 € / personne pour les ateliers et de 10 € pour la visite (nombre de personnes limité, par activité). .

Mairie Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 14 90 23

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English : Ateliers découverte et visite guidée à Mont St Jean

L’événement Ateliers découverte et visite guidée à Mont St Jean Mont-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pouilly Bligny