Ateliers découverte et visite guidée à Mont St Jean Mont-Saint-Jean
samedi 18 juillet 2026 · Mont-Saint-Jean
Informations pratiques
Mont-Saint-Jean
Ateliers découverte et visite guidée à Mont St Jean
Mairie Mont-Saint-Jean Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:30:00
fin : 2026-08-08 17:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08
Ateliers-découverte les 18 juillet et 8 août (15h30 / 17h30), sur inscription préalable aux 06 43 56 15 46 et 06 67 98 60 94 aquarelle, papier marbré, sculpture/modelage en terre, facetage lapidaire, feutrage humide de la laine.
et également une visite guidée de l’ensemble Chapelle/Maison Dieu aura également lieu au même moment.
La participation est de 20 € / personne pour les ateliers et de 10 € pour la visite (nombre de personnes limité, par activité). .
Mairie Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 14 90 23
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English : Ateliers découverte et visite guidée à Mont St Jean
L’événement Ateliers découverte et visite guidée à Mont St Jean Mont-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pouilly Bligny