ATELIERS DÉCOUVERTE FEUTRAGE A L’EAU ET AU SAVON Villefort

ATELIERS DÉCOUVERTE FEUTRAGE A L’EAU ET AU SAVON

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 18:00:00

fin : 2025-12-10 20:30:00

Date(s) :

2025-11-24 2025-12-10

Envie de découvrir une activité manuelle originale ?

Rejoignez La Loco pour deux ateliers de feutrage à l’eau et au savon, animé par Sandrine, bénévole enthousiaste, qui partagera avec vous son savoir-faire et sa bonne humeur !

Envie de découvrir une activité manuelle originale ?

Rejoignez La Loco pour deux ateliers de feutrage à l’eau et au savon, animé par Sandrine, bénévole enthousiaste, qui partagera avec vous son savoir-faire et sa bonne humeur !

Lors de ce premier atelier, vous apprendrez à réaliser un a-plat en feutre — idéal pour créer un tableau mural, une housse de coussin ou de jolies décorations de Noël.

Aucune expérience n’est nécessaire débutants et curieux sont les bienvenus !

Le deuxième atelier (le 10 décembre) permettra d’approfondir la technique vous pourrez recréer un a-plat ou vous lancer dans un objet en 3D (cache-pot, suspension, etc.).

A apporter

Une serviette éponge (env. 80 x 150 cm, minimum 60 x 120 cm)

Tout le reste du matériel est fourni !

À savoir

L’atelier se déroule debout, et il se peut que vous ressortiez un peu mouillé…

Infos pratiques

Groupe limité à 8 participants

Réservation obligatoire au moins 5 jours à l’avance pour préparer le matériel par mail à contact@loco48.fr .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

English :

Want to discover an original manual activity?

Join La Loco for two soap-and-water felting workshops, led by enthusiastic volunteer Sandrine, who will share her know-how and good humor with you!

German :

Haben Sie Lust, eine originelle handwerkliche Tätigkeit zu entdecken?

Die begeisterte Freiwillige Sandrine wird ihr Wissen und ihre gute Laune mit Ihnen teilen!

Italiano :

Volete scoprire un’attività manuale originale?

Unitevi a noi a La Loco per due laboratori di infeltrimento ad acqua e sapone, guidati dall’entusiasta volontaria Sandrine, che condividerà con voi le sue abilità e il suo buonumore!

Espanol :

¿Le apetece descubrir una actividad manual original?

Únase a nosotros en La Loco para dos talleres de jabón y fieltro al agua, dirigidos por la entusiasta voluntaria Sandrine, que compartirá con usted sus habilidades y su buen humor

L’événement ATELIERS DÉCOUVERTE FEUTRAGE A L’EAU ET AU SAVON Villefort a été mis à jour le 2025-11-04 par 48-OT Mont Lozere