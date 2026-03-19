Ateliers découverte Herboristerie sensible Salle de la convivialité Doucier

Ateliers découverte Herboristerie sensible

Salle de la convivialité Rue des 3 Lacs Doucier Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 09:30:00

fin : 2026-04-29 11:30:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-27 2026-06-04 2026-06-17

Un cycle de 4 ateliers pour découvrir les plantes médicinales de manière sensorielle et intuitive. Au programme théorie, pratique et dégustation.

Chaque séance permet d’explorer différentes plantes et leurs usages (tisanes, hydrolats, macérats, gemmothérapie, huiles essentielles…).

À salle de la convivialité et au jardin botanique devant l’école à Doucier de 9h30 à 11h30 sur plusieurs dates

– Mercredi 29 avril L’art de l’infusion

– Mercredi 27 mai Rencontre avec la rose

– Mercredi 17 juin Rencontre avec l’origan

À Ménétrux-en-Joux de 14h30 à 16h

– Jeudi 4 juin visite des Jardins des Cascades (visite et dégustation chez la productrice). Rendez-vous à 14h au parking de la bibliothèque de Doucier pour covoiturage.

Animé par Marguerite Costille-Bobey, herboriste certifiée.

Tarif 15 € par atelier (+1 € pour les non-adhérents). Inscription obligatoire par téléphone. .

Salle de la convivialité Rue des 3 Lacs Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 87 10 78

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English : Ateliers découverte Herboristerie sensible

L’événement Ateliers découverte Herboristerie sensible Doucier a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE