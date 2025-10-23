Ateliers découverte Lainamac aux Journées de la laine Salle polyvalente Felletin

Ateliers découverte Lainamac aux Journées de la laine Salle polyvalente Felletin jeudi 23 octobre 2025.

Ateliers découverte Lainamac aux Journées de la laine

Salle polyvalente Place Monthioux Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-23

Dans le cadre des journées internationales de la laine de Felletin, le centre de formation Lainamac propose des ateliers de 3 à 6h autour des savoir-faire liés à la laine. Formateurs, artisans, artistes transmettent leurs gestes et pratiques autour du textile broderie, feutre à l’eau et à l’aiguille, filage, maille, tapisserie, teinture végétale, tissage, crochet, etc. .

Salle polyvalente Place Monthioux Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 77 15 c.montculier@lainamac.fr

English : Ateliers découverte Lainamac aux Journées de la laine

German : Ateliers découverte Lainamac aux Journées de la laine

Italiano :

Espanol : Ateliers découverte Lainamac aux Journées de la laine

L’événement Ateliers découverte Lainamac aux Journées de la laine Felletin a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Aubusson-Felletin