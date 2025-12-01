[ATELIERS DECOUVERTE] Le Mercredi des enfants CAUTERETS Cauterets

[ATELIERS DECOUVERTE] Le Mercredi des enfants

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-31 10:00:00

fin : 2025-12-31 12:00:00

2025-12-31

Venez découvrir le Parc national des Pyrénées et la faune pyrénéenne grâce à de nombreux outils pédagogiques (crânes, silhouettes, photographies, …)

Animation gratuite Sans inscription

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

Discover the Pyrenees National Park and Pyrenean fauna with a range of educational tools (skulls, silhouettes, photographs, etc.)

Free event No registration required

German :

Entdecken Sie den Nationalpark der Pyrenäen und die Tierwelt der Pyrenäen mithilfe zahlreicher pädagogischer Hilfsmittel (Schädel, Silhouetten, Fotografien, …)

Kostenlose Animation Ohne Anmeldung

Italiano :

Venite a scoprire il Parco Nazionale dei Pirenei e la fauna dei Pirenei grazie a una serie di strumenti didattici (teschi, sagome, fotografie, ecc.)

Evento gratuito Non è richiesta la registrazione

Espanol :

Venga a descubrir el Parque Nacional de los Pirineos y la fauna de los Pirineos gracias a una serie de herramientas pedagógicas (cráneos, siluetas, fotografías, etc.)

Evento gratuito No es necesario inscribirse

