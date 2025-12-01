[ATELIERS DECOUVERTE] Le Mercredi des enfants CAUTERETS Cauterets
[ATELIERS DECOUVERTE] Le Mercredi des enfants CAUTERETS Cauterets mercredi 31 décembre 2025.
[ATELIERS DECOUVERTE] Le Mercredi des enfants
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 10:00:00
fin : 2025-12-31 12:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Venez découvrir le Parc national des Pyrénées et la faune pyrénéenne grâce à de nombreux outils pédagogiques (crânes, silhouettes, photographies, …)
Animation gratuite Sans inscription
.
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
English :
Discover the Pyrenees National Park and Pyrenean fauna with a range of educational tools (skulls, silhouettes, photographs, etc.)
Free event No registration required
German :
Entdecken Sie den Nationalpark der Pyrenäen und die Tierwelt der Pyrenäen mithilfe zahlreicher pädagogischer Hilfsmittel (Schädel, Silhouetten, Fotografien, …)
Kostenlose Animation Ohne Anmeldung
Italiano :
Venite a scoprire il Parco Nazionale dei Pirenei e la fauna dei Pirenei grazie a una serie di strumenti didattici (teschi, sagome, fotografie, ecc.)
Evento gratuito Non è richiesta la registrazione
Espanol :
Venga a descubrir el Parque Nacional de los Pirineos y la fauna de los Pirineos gracias a una serie de herramientas pedagógicas (cráneos, siluetas, fotografías, etc.)
Evento gratuito No es necesario inscribirse
L’événement [ATELIERS DECOUVERTE] Le Mercredi des enfants Cauterets a été mis à jour le 2025-11-13 par Parc National des Pyrénées|CDT65