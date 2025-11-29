Ateliers Découverte| Les demains dans la Terre Bergerac
Ateliers Découverte| Les demains dans la Terre Bergerac samedi 20 décembre 2025.
Ateliers Découverte| Les demains dans la Terre
15 Rue Auguste Renoir Bergerac Dordogne
Tarif : 56 – 56 – 56 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-22 2025-12-27 2025-12-29
Participez à un atelier découverte une séance de 1h 30 ouverte à tous, à partir de 14 h. .
15 Rue Auguste Renoir Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 11 60 67
English : Ateliers Découverte| Les demains dans la Terre
L’événement Ateliers Découverte| Les demains dans la Terre Bergerac a été mis à jour le 2025-11-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides