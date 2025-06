Ateliers découverte TERRE / MOSAÏQUE / COUTURE (Cambremer) Cambremer 8 juillet 2025 07:00

Calvados

Ateliers découverte TERRE / MOSAÏQUE / COUTURE (Cambremer) La Grange aux Dîmes Cambremer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-08

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-08

En parallèle de l’exposition « Ateliers croisés » qui aura lieu du 8 au 13 juillet 2025 à la Grange aux Dîmes de Cambremer, sont proposés des ateliers d’initiations d’1 ou 2h en petit groupe dans une ambiance sereine et décontractée.

MODELAGE SCULPTURE TERRE

Découvrez le modelage de l’argile avec Stéphanie ESNEAULT Céramiste (Expression Terre).

La terre et le matériel sont fournis. Les créations sèchent ensuite à l’atelier avant d’être cuites dans un four professionnel à 1150°C. Restitution des créations sous un délai de 2 à 3 mois.

COUTURE

Initiez-vous à la couture avec Camille LESECQ Styliste modéliste.

Pour les enfants dès 5 ans réalisation d’une guirlande en tissu. Pour les adultes, confection d’un bandana ou customisation de votre vêtement ou de l’objet textile de votre choix.

MOSAÏQUE

Stéphanie CORD’HOMME Mosaïste (Au Cœur d’Emaux), vous propose de découvrir la mosaïque.

Apprenez à découper des tesselles, à les assembler, à les coller pour former un motif floral.

Le matériel est fourni. Atelier adultes et enfants à partir de 9 ans.

Tarifs, renseignements et inscriptions sur demande.

En parallèle de l’exposition « Ateliers croisés » qui aura lieu du 8 au 13 juillet 2025 à la Grange aux Dîmes de Cambremer, sont proposés des ateliers d’initiations d’1 ou 2h en petit groupe dans une ambiance sereine et décontractée.

MODELAGE SCULPTURE TERRE

Découvrez le modelage de l’argile avec Stéphanie ESNEAULT Céramiste (Expression Terre).

La terre et le matériel sont fournis. Les créations sèchent ensuite à l’atelier avant d’être cuites dans un four professionnel à 1150°C. Restitution des créations sous un délai de 2 à 3 mois.

COUTURE

Initiez-vous à la couture avec Camille LESECQ Styliste modéliste.

Pour les enfants dès 5 ans réalisation d’une guirlande en tissu. Pour les adultes, confection d’un bandana ou customisation de votre vêtement ou de l’objet textile de votre choix.

MOSAÏQUE

Stéphanie CORD’HOMME Mosaïste (Au Cœur d’Emaux), vous propose de découvrir la mosaïque.

Apprenez à découper des tesselles, à les assembler, à les coller pour former un motif floral.

Le matériel est fourni. Atelier adultes et enfants à partir de 9 ans.

Tarifs, renseignements et inscriptions sur demande. .

La Grange aux Dîmes

Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 08 95 94 67

English : Ateliers découverte TERRE / MOSAÏQUE / COUTURE (Cambremer)

To coincide with the « Ateliers croisés » exhibition, which runs from July 8 to 13, 2025 at the Grange aux Dîmes in Cambremer, we are offering 1 or 2-hour introductory workshops in small groups, in a serene, relaxed atmosphere.

CLAY SCULPTURE MODELING

Discover clay modeling with Stéphanie ESNEAULT Ceramist (Expression Terre).

Clay and materials provided. Creations dry in the workshop before being fired in a professional kiln at 1150°C. Creations are returned within 2 to 3 months.

COUTURE

Learn to sew with Camille LESECQ Fashion designer.

For children aged 5 and over: creation of a fabric garland. For adults, make a bandana or customize a garment or textile object of your choice.

MOSAIC

Stéphanie CORD?HOMME Mosaicist (Au C?ur d?Emaux), invites you to discover mosaics.

Learn how to cut tesserae, assemble them and glue them together to form a floral motif.

Materials supplied. Workshop for adults and children aged 9 and over.

Prices, information and registration on request.

German : Ateliers découverte TERRE / MOSAÏQUE / COUTURE (Cambremer)

Parallel zur Ausstellung « Ateliers croisés », die vom 8. bis 13. Juli 2025 in der Grange aux Dîmes in Cambremer stattfindet, werden ein- oder zweistündige Einführungsworkshops in kleinen Gruppen in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre angeboten.

MODELLIEREN, SKULPTUR, TON

Entdecken Sie das Modellieren von Ton mit Stéphanie ESNEAULT Keramistin (Expression Terre).

Der Ton und das Material werden bereitgestellt. Die Kreationen trocknen dann im Atelier, bevor sie in einem professionellen Ofen bei 1150°C gebrannt werden. Rückgabe der Kreationen innerhalb von 2 bis 3 Monaten.

NÄHEN

Führen Sie sich mit Camille LESECQ Stylistin und Modistin in die Schneiderei ein.

Für Kinder ab 5 Jahren: Herstellung einer Stoffgirlande. Für Erwachsene: Anfertigung eines Bandanas oder Anpassung eines Kleidungsstücks oder eines Textilobjekts Ihrer Wahl.

MOSAIK

Stéphanie CORD?HOMME Mosaikkünstlerin (Au C?ur d’Emaux), bietet Ihnen die Möglichkeit, das Mosaik zu entdecken.

Lernen Sie, Mosaiksteine auszuschneiden, sie zusammenzusetzen und zu einem Blumenmotiv zu verkleben.

Das Material wird zur Verfügung gestellt. Workshop für Erwachsene und Kinder ab 9 Jahren.

Preise, Informationen und Anmeldungen auf Anfrage.

Italiano :

In concomitanza con la mostra « Ateliers croisés », che si terrà dall’8 al 13 luglio 2025 presso la Grange aux Dîmes di Cambremer, proponiamo laboratori introduttivi di 1 o 2 ore in piccoli gruppi, in un’atmosfera rilassata e serena.

MODELLAZIONE DI SCULTURE IN ARGILLA

Scoprite la modellazione dell’argilla con Stéphanie ESNEAULT Ceramista (Expression Terre).

Argilla e materiali sono forniti. Le creazioni si asciugano in laboratorio prima di essere cotte in un forno professionale a 1150°C. Le creazioni vengono restituite entro 2 o 3 mesi.

COUTURE

Imparare a cucire con Camille LESECQ Stilista.

Per i bambini dai 5 anni in su: realizzazione di una ghirlanda di tessuto. Per gli adulti: realizzazione di una bandana o personalizzazione di un capo di abbigliamento o di un oggetto tessile a scelta.

MOSAICO

Stéphanie CORD?HOMME Mosaicista (Au C?ur d?Emaux), vi invita a scoprire il mosaico.

Imparate a tagliare le tessere, ad assemblarle e a incollarle per formare un disegno floreale.

Materiale fornito. Laboratorio per adulti e bambini a partire dai 9 anni.

Prezzi, informazioni e iscrizioni su richiesta.

Espanol :

Coincidiendo con la exposición « Ateliers croisés », que se celebra del 8 al 13 de julio de 2025 en la Grange aux Dîmes de Cambremer, proponemos talleres de iniciación de 1 ó 2 horas en grupos reducidos y en un ambiente relajado y sereno.

MODELADO DE ESCULTURAS DE ARCILLA

Descubra el modelado en arcilla con Stéphanie ESNEAULT Ceramista (Expression Terre).

Se proporcionan la arcilla y los materiales. Las creaciones se secan en el taller antes de ser cocidas en un horno profesional a 1150°C. Las creaciones se devuelven en un plazo de 2 a 3 meses.

COSTURA

Aprenda a coser con Camille LESECQ Diseñadora de moda.

Para niños a partir de 5 años: confección de una guirnalda de tela. Para los adultos, confeccione una bandana o personalice su propia prenda u objeto textil de su elección.

MOSAICO

Stéphanie CORD?HOMME Mosaiquista (Au Cœur d’Emaux), le invita a descubrir los mosaicos.

Aprenda a cortar teselas, ensamblarlas y pegarlas para formar un diseño floral.

Materiales proporcionados. Taller para adultos y niños a partir de 9 años.

Precios, información e inscripciones previa solicitud.

L’événement Ateliers découverte TERRE / MOSAÏQUE / COUTURE (Cambremer) Cambremer a été mis à jour le 2025-06-23 par Calvados Attractivité