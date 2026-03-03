Ateliers découvertes de la Vannerie Espace culturel osier vannerie Villaines-les-Rochers
Plongez au cœur du savoir-faire de la capitale de l’osier avec l’atelier Plume et brin d’osier. Une expérience artisanale unique pour petits et grands.
Programme
Matin (10h-13h) Visite Un panier, comment ça pousse ? .
Tarifs 12€/adulte, 6€/enfant, Forfait famille 30€.
Après-midi Atelier création de déco dès 3 ans (14h-16h ou 16h-18h).
Tarif dès 14€.
Dates Mercredis 22 et 29 avril.
Lieu Espace Culturel, 7 Place de la Mairie.
Réservation 07 82 01 50 29 ou 07 88 24 47 35. 14 .
7 Place de la Mairie Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 88 24 47 35
English :
Family basketry at Villaines-les-Rochers!
Morning (10am-1pm): Visit How does a basket grow?
Afternoon: Decorative workshop for children aged 3 and over (2pm-4pm or 4pm-6pm).
? Dates: Wednesdays April 22 and 29.
? Venue: Espace Culturel, 7 Place de la Mairie.
? Reservations required
