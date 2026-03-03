Ateliers découvertes de la Vannerie Espace culturel osier vannerie

7 Place de la Mairie Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Vannerie en Famille à Villaines-les-Rochers !

Matin (10h-13h) Visite Un panier, comment ça pousse ? .

Après-midi Atelier création de déco dès 3 ans (14h-16h ou 16h-18h).

Dates Mercredis 22 et 29 avril.

Lieu Espace Culturel, 7 Place de la Mairie.

Réservation obligatoire

Vannerie en Famille à Villaines-les-Rochers !

Plongez au cœur du savoir-faire de la capitale de l’osier avec l’atelier Plume et brin d’osier. Une expérience artisanale unique pour petits et grands.

Programme

Matin (10h-13h) Visite Un panier, comment ça pousse ? .

Tarifs 12€/adulte, 6€/enfant, Forfait famille 30€.

Après-midi Atelier création de déco dès 3 ans (14h-16h ou 16h-18h).

Tarif dès 14€.

Dates Mercredis 22 et 29 avril.

Lieu Espace Culturel, 7 Place de la Mairie.

Réservation 07 82 01 50 29 ou 07 88 24 47 35. 14 .

7 Place de la Mairie Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 88 24 47 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family basketry at Villaines-les-Rochers!

Morning (10am-1pm): Visit How does a basket grow?

Afternoon: Decorative workshop for children aged 3 and over (2pm-4pm or 4pm-6pm).

? Dates: Wednesdays April 22 and 29.

? Venue: Espace Culturel, 7 Place de la Mairie.

? Reservations required

L’événement Ateliers découvertes de la Vannerie Espace culturel osier vannerie Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-03-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme