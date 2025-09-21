Ateliers découvertes : Le Muséum en dessins, au temps des dinosaures Muséum départemental du Var Toulon

Ateliers découvertes : Le Muséum en dessins, au temps des dinosaures Dimanche 21 septembre, 14h00, 16h00 Muséum départemental du Var Var

Gratuit – A PARTIR DE 8 ANS – Sur réservation au 04.83.95.44.30 ou sur place, dans la limite des places disponibles.

Fans de dinosaures ? Une visite au muséum s’impose à la rencontre de l’artiste Danslecieltoutvabien. A vous de dessiner diplodocus, tricératops ou encore vélociraptor comme dans une grande parade. Deux options pour le dessin, soit en mode squelette, soit en mode artistique pour redonner vie aux dinosaures. En parallèle, vous serez accompagnés par des anecdotes passionnantes de notre médiateur-paléontologue pour coller au plus près des dernières découvertes.

Muséum départemental du Var Jardin du Las 737 chemin du Jonquet 83200 Toulon Toulon 83200 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.83.95.44.30 http://museum.var.fr/ http://www.facebook.com/MuseumDepartementalduVar/;https://www.instagram.com/museum_var/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.83.95.44.30 »}] Le Var figure parmi les rares départements français à posséder un muséum d’histoire naturelle entièrement consacré à la mise en valeur de son patrimoine biologique et naturaliste. L’enjeu est de sensibiliser le public à la diversité des spécimens issus des différentes sciences de la vie (zoologie, botanique, mycologie) et de la terre (paléontologie, géologie).

Crédits : Département du Var Bus 6 arrêt Octroi, Bus 36B arrêt Muséum, Bus 3 arrêt Pont des Routes

