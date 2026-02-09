ATELIERS DÉCOUVERTES VANNERIE Recoules-de-Fumas
5 route du moulin Recoules-de-Fumas Lozère
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2026-02-24
fin : 2026-03-04
2026-02-24
Ateliers découvertes vannerie
Fleur, pot à crayon, masque animal, mangeoire roue, lanterne conique, corne de gazelle, déco 2D, poisson, papillon, araignée…
Et pour aller plus loin corbeille, panier, tontine…
Initiez vous à la vannerie et repartez avec votre réalisation outils et matériaux fournis
5 route du moulin Recoules-de-Fumas 48100 Lozère Occitanie +33 6 59 89 00 61 atelierdejovane@gmail.com
English :
Basketry discovery workshops
Flower, pencil pot, animal mask, wheel feeder, conical lantern, gazelle horn, 2D decoration fish, butterfly, spider…
And to take it a step further, basket, tontine…
Try your hand at basketry and leave with your own creation tools and materials supplied
