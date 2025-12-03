ATELIERS D’ÉCRITURE À LA BIBLIOTHÈQUE Grenade

La Bibliothèque de Grenade vous propose de nouvelles sessions d’ateliers d’écriture, animés par Nathalie Crabère !

« La passion des mots & Le goût du partage » sont les maîtres-mots de Nathalie Crabère, qui animera une nouvelle session d’ateliers d’écriture.

Elle déploiera ces temps d’écriture autour de quelques valeurs qui lui sont essentielles créativité, échange, confiance, bienveillance. Dans sa besace, elle promène des propositions adaptées au groupe, « pistes de lancement » pour nourrir l’inspiration.

Les inscriptions ouvrent 30 jours avant la date de l'atelier.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 bibliotheque@mairie-grenade.fr

English :

The Grenada Library is offering new sessions of writing workshops, led by Nathalie Crabère!

German :

Die Bibliothek von Granada bietet neue Schreibworkshops an, die von Nathalie Crabère geleitet werden!

Italiano :

La Biblioteca di Granada propone nuove sessioni di laboratori di scrittura, condotti da Nathalie Crabère!

Espanol :

La Biblioteca de Granada ofrece nuevas sesiones de talleres de escritura, ¡dirigidos por Nathalie Crabère!

