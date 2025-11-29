ATELIERS D’ÉCRITURE A NOS FANTÔMES

place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Un atelier qui invite à poser un regard intime sur les œuvres des artistes exposés au Patio du 30 octobre au 29 novembre et à interroger le lien des vivants avec les morts, le souvenir et les traces laissés par nos fantômes.

Atelier proposé par Sylvie Reteuna, Collectif artistique Zones libres.

Un atelier qui invite à poser un regard intime sur les œuvres des artistes exposés au Patio du 30 octobre au 29 novembre et à interroger le lien des vivants avec les morts, le souvenir et les traces laissés par nos fantômes.

Public pour les 8-12 ans

Dans le cadre de Cabaret Mortel .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

English :

A workshop that invites us to take an intimate look at the works of artists exhibited at Le Patio from October 30 to November 29, and to question the link between the living and the dead, and the memories and traces left by our ghosts.

German :

Ein Workshop, der dazu einlädt, einen intimen Blick auf die ?uvres der Künstler zu werfen, die vom 30. Oktober bis 29. November im Patio ausgestellt sind, und die Verbindung der Lebenden mit den Toten, die Erinnerung und die Spuren, die unsere Geister hinterlassen, zu hinterfragen.

Italiano :

Questo workshop vi invita a osservare da vicino le opere degli artisti esposti al Patio dal 30 ottobre al 29 novembre e a interrogarvi sul legame tra i vivi e i morti, sui ricordi e sulle tracce lasciate dai nostri fantasmi.

Espanol :

Este taller le invita a observar de cerca las obras de los artistas expuestas en el Patio del 30 de octubre al 29 de noviembre, y a interrogarse sobre el vínculo entre los vivos y los muertos, y sobre los recuerdos y las huellas que dejan nuestros fantasmas.

L’événement ATELIERS D’ÉCRITURE A NOS FANTÔMES Lodève a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC